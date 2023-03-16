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Росія ще на тиждень подовжила спільні навчання з Білоруссю

Фото: навчання РФ в Білорусі продовжено (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російське командування в черговий раз продовжило термін навчань в Білорусі. Цього разу до 27 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як вияснила моніторингова група, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 18-19 березня стануть вихідними для деяких полігонів. однак там, де сконцентровані ЗС РФ, полігони продовжать працювати без перерви.

Зокрема:

  • "Осиповичський";
  • "Доманово";
  • "Лепельський";
  • "Обуз-Ліснівський".

Фото: навчання РФ в Білорусі продовжено (t.me/Hajun_BY)

На інших білоруських полігонах продовження навчань на цей час виглядає так: починаючи з 13 березня:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 25.03;
  • Полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 24.03;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 25.03;
  • Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 26.03;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 24.03;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 27.03;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 26.03;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 26.03.

Загальна кількість продовжень склала 47 тижнів.

Нагадаємо, в Білорусі розпочалися навчання прикордонників. Планується, що вони виловлюватимуть "партизан" та "диверсантів".

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