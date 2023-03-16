Росія ще на тиждень подовжила спільні навчання з Білоруссю

Російське командування в черговий раз продовжило термін навчань в Білорусі. Цього разу до 27 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Як вияснила моніторингова група, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 18-19 березня стануть вихідними для деяких полігонів. однак там, де сконцентровані ЗС РФ, полігони продовжать працювати без перерви.
Зокрема:
На інших білоруських полігонах продовження навчань на цей час виглядає так: починаючи з 13 березня:
Загальна кількість продовжень склала 47 тижнів.
Нагадаємо, в Білорусі розпочалися навчання прикордонників. Планується, що вони виловлюватимуть "партизан" та "диверсантів".
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