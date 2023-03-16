Россия еще на неделю продлила совместные учения с Беларусью

Российское командование в очередной раз продлило срок учений в Беларуси. В этот раз до 27 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
Как выяснила группа мониторингов, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 18-19 марта станут выходными для некоторых полигонов. однако там, где сконцентрированы ВС РФ, полигоны продолжат работать без перерыва.
В частности:
На других белорусских полигонах продолжение учений в настоящее время выглядит так: начиная с 13 марта:
Общее число продлений составило 47 недель.
Напомним, в Беларуси начались учения пограничников. Планируется, что они будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".
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