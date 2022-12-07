Росія все ще має намір провести другу хвилю мобілізації. В ISW озвучили проблеми Путіна

В Інституті вивчення війни переконані, що рішення президента РФ Володимира Путіна
Колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Гіркін повернувся в інформаційний простір після майже двомісячного перебування на війні в Україні та використав це, щоб запропонувати жорстоку розповідь про ситуацію на передовій з перших вуст.
Українські сили, ймовірно, досягли нещодавніх успіхів у північно-східній частині Харківської області, а російські сили проводили обмежені атаки та оборонялися від українських контрнаступальних дій.
Російські війська продовжували вести наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.
Російські джерела стверджували, що російські війська здійснили незначне територіальне просування поблизу Бахмута, але їм не вдалося оточити місто.
Російська влада, швидше за все, проводить інформаційну операцію, щоб переконати росіян у безпеці та цілісності Керченського мосту після ремонту прольоту мосту.
Речник МЗС Росії Марія Захарова 5 грудня спростувала чутки про те, що РФ готується вийти з Запорізької атомної електростанції або передати її.
Загарбники продовжили посилювати заходи безпеки на окупованих територіях.