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Росія все ще має намір провести другу хвилю мобілізації. В ISW озвучили проблеми Путіна

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Кремль намагається налаштувати населення РФ на майбутні хвилі мобілізації. Однак таке рішення не виправить внутрішніх обмежень російської військової потужності, доступної для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що

Водночас к

Додаткова мобілізація не виправить ситуації

В Інституті вивчення війни переконані, що рішення президента РФ Володимира Путіна

  • Колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Гіркін повернувся в інформаційний простір після майже двомісячного перебування на війні в Україні та використав це, щоб запропонувати жорстоку розповідь про ситуацію на передовій з перших вуст.
  • Українські сили, ймовірно, досягли нещодавніх успіхів у північно-східній частині Харківської області, а російські сили проводили обмежені атаки та оборонялися від українських контрнаступальних дій.
  • Російські війська продовжували вести наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.
  • Російські джерела стверджували, що російські війська здійснили незначне територіальне просування поблизу Бахмута, але їм не вдалося оточити місто.
  • Російська влада, швидше за все, проводить інформаційну операцію, щоб переконати росіян у безпеці та цілісності Керченського мосту після ремонту прольоту мосту.
  • Речник МЗС Росії Марія Захарова 5 грудня спростувала чутки про те, що РФ готується вийти з Запорізької атомної електростанції або передати її.
  • Загарбники продовжили посилювати заходи безпеки на окупованих територіях.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов запевнив, що програш Росії у війні проти України - це вже вирішене питання.

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Війна Росії проти України