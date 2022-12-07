Путин намерен провести вторую волну мобилизации в РФ, но столкнулся с проблемами, - ISW

Кремль пытается настроить население РФ на будущие волны мобилизации. Однако такое решение не исправит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что
В то же время
В Институте изучения войны убеждены, что решение президента РФ Владимира Путина
Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заверил, что проигрыш России в войне против Украины - это уже решенный вопрос.
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