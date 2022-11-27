Росія ще не критично ослаблена війною проти України, - голова Міноборони Естонії

Збройні сили Росії на даний момент не критично ослаблені, незважаючи на дев'ять місяців повномасштабної війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR , про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Давайте будемо чесними: російські військово-морські та військово повітряні сили більш-менш такі ж великі, як і до війни", - заявив міністр.

Він також зазначив, що російські сухопутні війська справді зазнали значних втрат, але РФ "рано чи пізно" зможе відновити їх і навіть вийти на довоєнний рівень.

"У нас немає підстав вважати, що загроза з боку Росії зменшилася або загроза для НАТО зменшилася", - резюмував Певкур.