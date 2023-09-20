Росія розвідує стан енергетики України, є загроза повторення атак, - ГУР

"Темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, а інша - як реалізуються ці плани. На поставлені задачі вони виходять. Але так, накопичують", - сказав Юсов.

За його словами, є інформація, що РФ проводить розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі України. Тому існує загроза повторення терористичних атак.

"Звичайно, Україна й до такого сценарію посилено готується. На жаль, думати, що держава-агресор відмовиться від практики терористичних ударів немає. І ми повинні серйозно до цього ставитися", - зазначив представник ГУР.

Юсов додав, що найчисельніше ракета атака РФ по Україні була зі 120 ракетами одночасно. Наразі у ворога запасів для такої інтенсивності та кількості ударів немає. Однак, за його словами, це не означає, що вони менш небезпечні та руйнівні.

Відповідаючи на питання, чи в часовому проміжку ми наближаємося до цих атак на енергетику і чи можуть вони розпочатися як минулого року (у жовтні), він зазначив, що такий сценарій цілком імовірний.

"По часу ми не будемо анонсувати чи календар заводити. Але звичайно такий сценарій відпрацьовується", - сказав представник ГУР.

Атаки РФ та відключення світла в Україні взимку

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

За словами директора ДТЕК Дмитра Сахарука, якщо російські терористи не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.