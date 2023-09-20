Россия разведывает состояние энергетики Украины, есть угроза повторения атак, - ГУР

"Темпы производства ракетного вооружения у врага не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а другое - как реализуются эти планы. На поставленные задачи они выходят. Но да, накапливают", - сказал Юсов.

По его словам, есть информация, что РФ проводит разведывательные меры по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому существует угроза повторения террористических атак.

"Конечно, Украина и к такому сценарию усиленно готовится. К сожалению, думать, что государство-агрессор откажется от практики террористических ударов нет. И мы должны серьезно к этому относиться", - отметил представитель ГУР.

Юсов добавил, что самая многочисленная ракета атака РФ по Украине была со 120 ракетами одновременно. В настоящее время у врага запасов для такой интенсивности и количества ударов нет. Однако, по его словам, это не означает, что они менее опасны и разрушительны.

Отвечая на вопрос, приближаемся ли мы во временном промежутке к этим атакам на энергетику и могут ли они начаться как в прошлом году (в октябре), он отметил, что такой сценарий вполне возможен.

"По времени мы не будем анонсировать или заводить календарь. Но обычно такой сценарий отрабатывается", - сказал представитель ГУР.

Атаки РФ и отключение света в Украине зимой

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

По словам директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, если российские террористы не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать враждебные цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.