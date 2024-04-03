Росія розширює свій військовий вплив в Африці, - генерал Бундесверу

Про це заявив командувач оперативного командування Бундесверу Бернд Шютт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За його словами, після військових переворотів у Західній Африці в останні роки Росія поступово розширює свій вплив, замінюючи участь західних і європейських держав.

Він підкреслив, що російська присутність утворює пояс, який може простягатися майже від Атлантики до Червоного моря.

"Росія проявляє військову активність у Буркіна-Фасо та Малі. Є ознаки зародження військового співробітництва в Нігері. У Чаді відбуваються зустрічі на політичному рівні. У Судані ми поки що не знаємо, як саме розвиватимуться події". Російські війська активно діють у Лівії з 2016 року", - заявив генерал Бундесверу.

На його думку, основний намір Росії - "заповнити прогалини, пов'язані з політикою безпеки".

"Мета полягає не в тому, щоб одним великим ударом переломити ситуацію, а в тому, щоб послідовно змінити її на свою користь і відтіснити вплив Заходу. Для цього Росія негайно і цілеспрямовано використовує відповідний вакуум", - заявив він.

Шютт наголосив, що військова участь Росії не спрямована на те, щоб бути стійкою в західному розумінні, але спрямована саме на усунення відчутної прогалини в участі Заходу в справах відповідних країн.