Росія розширює свій військовий вплив в Африці, - генерал Бундесверу
Німеччина попередила про зростаючий військовий вплив Росії в африканських державах.
Про це заявив командувач оперативного командування Бундесверу Бернд Шютт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
За його словами, після військових переворотів у Західній Африці в останні роки Росія поступово розширює свій вплив, замінюючи участь західних і європейських держав.
Він підкреслив, що російська присутність утворює пояс, який може простягатися майже від Атлантики до Червоного моря.
"Росія проявляє військову активність у Буркіна-Фасо та Малі. Є ознаки зародження військового співробітництва в Нігері. У Чаді відбуваються зустрічі на політичному рівні. У Судані ми поки що не знаємо, як саме розвиватимуться події". Російські війська активно діють у Лівії з 2016 року", - заявив генерал Бундесверу.
На його думку, основний намір Росії - "заповнити прогалини, пов'язані з політикою безпеки".
"Мета полягає не в тому, щоб одним великим ударом переломити ситуацію, а в тому, щоб послідовно змінити її на свою користь і відтіснити вплив Заходу. Для цього Росія негайно і цілеспрямовано використовує відповідний вакуум", - заявив він.
Шютт наголосив, що військова участь Росії не спрямована на те, щоб бути стійкою в західному розумінні, але спрямована саме на усунення відчутної прогалини в участі Заходу в справах відповідних країн.
Відносини РФ та країн Африки
Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує підписати угоди про військове співробітництво з кількома африканськими країнами.
Також у листопаді Bloomberg писало, що до Африки почнуть надходити російські вантажі безоплатного зерна, щоб надати новий імпульс прагненню Росії посилити свій вплив на континенті.
Також Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти готують експедицію до Африки для пошуку та підготовки найманців для участі у війні проти України.
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