Россия расширяет дронопорт, с которого атакует Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Стратегическая авиация" в Telegram.

По данным канала, работы по расширению дронопорта не прекращались за последние четыре недели. К юго-востоку от уже имеющихся пусковых установок появилась новая площадка с восемью куполообразными укрытиями для реактивных БПЛА и новой пусковой установкой.

Кроме того, там подготовили асфальтированные площадки для восьми укрытий и двух пусковых установок.

В начале сентября шесть гаражей для ударных беспилотников еще строили. Теперь их уже достроили. Вдоль подъездной дороги также появилось 14 новых гаражей.

Россия усиливает защиту дронов

Часть наземных укрытий на территории дронопорта была переработана в подземные. По оценке авторов мониторинга, это значительно усложнит их уничтожение: прямое попадание дрона может повредить покрытие, тогда как для полного уничтожения сооружения потребуется значительное количество попаданий.

На месте одного из сооружений для хранения беспилотников при этом построили футбольное поле.

Отдельно спутниковые снимки показали работы у имеющихся пусковых установок для "Герань-5". Там обустроили площадки для шести установок.

Рядом тоже строят башни. Как предполагают авторы мониторинга, их могут использовать для натягивания противодроновых сеток и связи.

Увеличение количества пусковых установок уже оказывает влияние на структуру российских атак по Киеву. По данным "Стратегической авиации", доля "Герань-5" среди всех запускающих по столице беспилотников сейчас составляет около 75%. Еще месяц назад этот показатель был около 10%.

"Хотели бы отметить, что результаты возведения большего количества пусковых уже заметны: коэффициент дронов "Герань-5" среди всех запускающих по Киеву БпЛА сейчас около 75% (месяц назад был около 10%)", – говорится в сообщении.

Дронопорт продолжают расширять

По оценке специалистов, работы на "Цимбулове" будут продолжаться и дальше. В северо-восточной части объекта спутники зафиксировали строительную технику на территории, которая ранее не использовалась. Вероятно, там могут строить новые складские помещения.

В то же время с увеличением количества складских сооружений россияне оставляют все меньше беспилотников под открытым небом. Если в конце лета на открытой территории находилось около 100 БпЛА, то теперь их количество, по данным мониторинга, едва достигает десяти.

Таким образом, рассредоточение беспилотников, строительство новых укрытий и увеличение количества пусковых установок должны усложнить поражение дронопорта.