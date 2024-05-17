Росія розширила зону активних бойових дій на 70 км, - Сирський

Головком зазначив, що працює у частинах, які беруть участь у боях у Харківській області.

"Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ", - зазначив Сирський.

За його словами, росіяни посилили угруповування військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів. Противник почав наступ раніше, коли помітив перекидання сил ЗСУ, але прорвати оборону не вдалося.

Ситуація на фронті

Генштаб повідомив, що з початку доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень. Станом на 10:30 20 бойових зіткнень ще тривають.

На Харківському напрямку було бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Ситуація у Вовчанську контрольована. ЗСУ посилюють оборонні позиції та покращують тактичне положення на окремих напрямках.

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника. Українськими військами ведуться штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.

На Сіверському напрямку відбулося пʼять бойових зіткнень, втрати позицій не було.

На Краматорському та Покровському напрямках противник по шість разів намагався прорвати оборону ЗСУ, на Курахівському було сім атак, Времівському - одна, на Придніпровському - відбито чотири атаки.