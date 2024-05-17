Россия расширила зону активных боевых действий на 70 км, - Сырский

Россия расширила зону боевых действий на 70 километров, чтобы заставить Украину задействовать бригады из резерва. В Харьковской области продолжаются тяжелые бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook и сводку Генштаба ВСУ.
Главком отметил, что работает в частях, участвующих в боях в Харьковской области.
"Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва наших войск. Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечая - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом в Белый Колодец и развертыванием наступления в тыл наших войск", - отметил Сырский.
По его словам, россияне усилили группировку войск "Север", в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов. Противник начал наступление раньше, когда заметил перекидывание сил ВСУ, но прорвать оборону не удалось.
Генштаб сообщил, что с начала суток на фронте произошло 60 боевых столкновений. По состоянию на 10:30 20 боевых столкновений продолжаются.
На Харьковском направлении было боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. Ситуация в Волчанске контролируется. ВСУ усиливают оборонные позиции и улучшают тактическое положение по отдельным направлениям.
На Купянском направлении продолжаются две атаки противника. Украинские войска ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в направлении Синьковка-Ольшана.
На Северском направлении произошло пять боевых столкновений, потери позиций не было.
На Краматорском и Покровском направлениях противник по шесть раз пытался прорвать оборону ВСУ, на Кураховском было семь атак, Времивском - одна, на Приднепровском - отбиты четыре атаки.
В ночь на 10 мая российская армия начала повторное наступление на севере Харьковской области. Эпицентром боев стал город Волчанск, который был ранее оккупирован, но освобожден осенью 2022 года.
Россияне смогли зайти на окраины Волчанска. Однако ВСУ остановили продвижение врага и контратаковали.
Как отметил президент Владимир Зеленский, самая глубокая точка продвижения России в Харьковской области составляет 10 километров. По его словам, оккупанты дошли до первой из трех линий обороны.
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