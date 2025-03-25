Росія розробляє супутник, здатний нести ядерну зброю, - розвідка США

У щорічній оцінці загрози, яку підготувало американське розвідувальне співтовариство, підкреслюється, що така зброя росіян може призвести до "руйнівних наслідків" для США і всього світу.

Також у доповіді наголошується, що війна в Україні дала Росії винести "безліч уроків" про західну зброю і розвідку.

На думку американської розвідки, хоч Москві і не вдасться добитися "повноцінної" перемоги у війні проти України, перевага сил залишається на боці агресора.