Росія розробила інструкції для катування українських полонених, - представник "Азову"

Барчук розповів, що нині Росія не лише системно застосовує тортури до українських військовополонених, а й поширює спеціальні інструкції, в яких детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються "більш ефективними".

"Тортури та катування є цілеспрямованою державною політикою Росії. Ми знаємо, що існують цілі інструкції, які поширюються між місцями утримання українських військовополонених. В цих інструкціях чітко визначено, які тортури "більш ефективні", і які треба застосовувати до українських військовополонених", - зазначив він.

Врдночас представник "Азову" також нагадав, що за даними моніторингової місії ООН, більш як 95% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні.