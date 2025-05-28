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Росія розробила інструкції для катування українських полонених, - представник "Азову"

Фото: звільнена катівня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія системно застосовує тортури до українських військовополонених. Однак зараз військові РФ почали поширювати спеціальні інструкції з детальним описом жорстоких методів катування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника відділення міжнародного співробітництва 1-го корпусу НГУ "Азов" ⁠⁠Нестор Барчук під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".

Барчук розповів, що нині Росія не лише системно застосовує тортури до українських військовополонених, а й поширює спеціальні інструкції, в яких детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються "більш ефективними".

"Тортури та катування є цілеспрямованою державною політикою Росії. Ми знаємо, що існують цілі інструкції, які поширюються між місцями утримання українських військовополонених. В цих інструкціях чітко визначено, які тортури "більш ефективні", і які треба застосовувати до українських військовополонених", - зазначив він.

Врдночас представник "Азову" також нагадав, що за даними моніторингової місії ООН, більш як 95% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні.

Російський полон

Нагадаємо, що вчора Associated Press повідомило, що понад 200 українських військових загинули в російському полоні з початку повномасштабної війни. За даними видання, багато з них померли від катувань.

Зокрема про один з випадків жорстоко поводження росіян по полонених стало відомо 24 квітня, коли в Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної.

Як відомо, її було вбито в російському полоні. Точну причину її смерті встановити поки що не вдалося. Однак деякі ЗМІ оприлюднили розслідування загибелі журналістки, з яких відомо, що тіло дівчини повернули без деяких внутрішніх органів.

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