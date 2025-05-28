Россия разработала инструкции для пыток украинских пленных, - представитель "Азова"

Россия системно применяет пытки к украинским военнопленным. Однако сейчас военные РФ начали распространять специальные инструкции с подробным описанием жестоких методов пыток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя отделения международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ "Азов" Нестор Барчук во время брифинга в Медиацентре "Украина".
Барчук рассказал, что сейчас Россия не только системно применяет пытки к украинским военнопленным, но и распространяет специальные инструкции, в которых подробно прописано, какие методы жестокого обращения считаются "более эффективными".
"Пытки и истязания являются целенаправленной государственной политикой России. Мы знаем, что существуют целые инструкции, которые распространяются между местами содержания украинских военнопленных. В этих инструкциях четко определено, какие пытки "более эффективны", и какие надо применять к украинским военнопленным", - отметил он.
В то же время представитель "Азова" также напомнил, что по данным мониторинговой миссии ООН, более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам в российском плену.
Напомним, что вчера Associated Press сообщило, что более 200 украинских военных погибли в российском плену с начала полномасштабной войны. По данным издания, многие из них умерли от пыток.
В частности об одном из случаев жестоко обращения россиян с пленными стало известно 24 апреля, когда в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной.
Как известно, она была убита в российском плену. Точную причину ее смерти установить пока не удалось. Однако некоторые СМИ обнародовали расследование гибели журналистки, из которых известно, что тело девушки вернули без некоторых внутренних органов.
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