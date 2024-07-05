Россия начала информационную операцию "Мир": в чем она заключается

Россияне начали проведение информационной операции "Мир", целью которой является размытие украинской формулы мира в странах Запада и Глобального Юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram .

По информации ЦПД, первые признаки такой операции - это появление большого количества фейковых мирных планов с различными предложениями, а также конспирологические теории о "начале тайных переговоров".

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что такую информационную повестку распространяют как пропагандисты внутри РФ, так и эксперты на информационных площадках Азии, Ближнего Востока и в странах Запада. "Мирные инициативы" также комментирует сам российский диктатор Владимир Путин.

"Главная логика действий россиян - создать белый шум, сработать на часть общества, которая готова на мир любой ценой", - объяснил Коваленко.

По его словам, Россия не готова к справедливому миру и продолжает наращивать свои возможности для дальнейшей войны. При этом при помощи таких фейков она хочет создать иллюзию, что Украина не хочет мира.

Коваленко отметил, что единственным признаком готовности РФ к миру будет присутствие ее представителей на втором саммите мира.