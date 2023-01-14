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Росія розосереджує Чорноморський флот, відчуваючи загрозу, - британська розвідка

Фото: РФ розосереджує Чорноморський флот через загрозу (google)
Автор: Наталія Юрченко

Росія розосереджує Чорноморський флот і виводить частину кораблів з баз дислокацій. Ймовірна причина цього - загроза ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення британської розвідки.

Так, 11 січня з порту у Новоросійську вийшла група з не менше ніж 10 кораблів. Ймовірно, Росія таким чином намагається розосередити флот.

"Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона виявила", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами. Також малоймовірною є версія про підготовку до десантних операцій.

"Чорноморський флот здебільшого залишається фіксованим через передбачувані загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями", - додали у Міноборони Британії.

Нагадаємо, вчора окупанти вивели на бойове чергування в Чорне та Азовське моря чотири кораблі, проте серед них не було ракетоносіїв.

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Російська ФедераціяВеликобританіяЧерноморский флот