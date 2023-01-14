Россия рассредотачивает Черноморский флот, чувствуя угрозу, - британская разведка

Так, 11 января из порта в Новороссийске вышла группа из не менее 10 кораблей. Вероятно, Россия таким образом пытается рассредоточить флот.

"Учитывая тип и количество судов, одновременно выходящих в море, эти действия, вероятно, являются рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она обнаружила", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что вывод этих кораблей в море не является подготовкой к обстрелам Украины крылатыми ракетами. Также маловероятна версия о подготовке к десантным операциям.

"Черноморский флот в большинстве своем остается фиксированным из-за предполагаемых угроз со стороны Украины и продолжает предоставлять приоритет защиты сил над наступательными или патрульными операциями", - добавили в Минобороны Британии.