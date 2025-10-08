Росія розірвала угоду з США про "начинку" для ядерної зброї: про що мова

Російська Держдума прийняла законопроєкт щодо денонсації угоди між країною-агресоркою і США про утилізацію збройового плутонію. РФ заявила, що причиною є "дії США".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Ця угода була однією з перших після інавгурації російського диктатора Володимира Путіна на перший термін президентства.
Згідно з її положеннями, обидві країни ліквідують по 34 тонни "начинки" для ядерних ракет. На той момент вона вважалася зайвою для військових цілей. Крім того, анулюється й низка протоколів до угоди.
"Збереження зобов'язань РФ за угодою з США щодо плутонію є неприйнятним", - наголосив Сергій Рябков, заступник глави російського МЗС.
У пояснювальній записці йдеться, що денонсація угоди відбулася через "дії США". В комітеті Держдуми з міжнародних справ пояснили, що метою законопроєкта є "запобігання загрозам нацбезпеки" РФ.
"Збереження будь-яких подальших зобов'язань щодо плутонію, що є предметом Угоди, видається недоцільним", - йдеться в документі.
Підписання угоди між РФ і США відбулося в серпні 2000 року, а ратифікація - в 2011 році.
Переробка обумовленого в договорі плутонію шляхом його використання в якості компонента палива атомних електростанцій мала стартувати на 2018 рік. Проте РФ призупинила дію документа в 2016 році, звинувативши США в "порушенні зобов'язань" за договором.
Путін у своєму указі наголосив, що рішення викликане "виникненням загрози стратегічній стабільності в результаті недружніх дій США щодо РФ".
Крім того, РФ висунула кілька вимог, які не стосувалися питання утилізації плутонію. Наприклад, вона вимагала від США скорочення військової інфраструктури і чисельності американських військ в країнах, що вступили в НАТО після 1 вересня 2000 року
Також Кремль вимагав скасування санкцій, запроваджених США після анексії Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році.
Російських диктатор також хотів компенсації збитків, завданих санкціями і російськими контрсанкціями, а також різних обмежень щодо росіян, причетних до порушень прав людини.
Нагадаємо, РФ почала процедуру виходу з європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.