Российская Госдума приняла законопроект о денонсации соглашения между страной-агрессором и США об утилизации оружейного плутония. РФ заявила, что причиной являются "действия США".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Это соглашение было одним из первых после инаугурации российского диктатора Владимира Путина на первый срок президентства.
Согласно его положениям, обе страны ликвидируют по 34 тонны "начинки" для ядерных ракет. На тот момент она считалась лишней для военных целей. Кроме того, аннулируется и ряд протоколов к соглашению.
"Сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию является неприемлемым", - подчеркнул Сергей Рябков, заместитель главы российского МИД.
В пояснительной записке говорится, что денонсация соглашения произошла из-за "действий США". В комитете Госдумы по международным делам объяснили, что целью законопроекта является "предотвращение угроз нацбезопасности" РФ.
"Сохранение каких-либо дальнейших обязательств по плутонию, являющемуся предметом Соглашения, представляется нецелесообразным", - говорится в документе.
Подписание соглашения между РФ и США состоялось в августе 2000 года, а ратификация - в 2011 году.
Переработка оговоренного в договоре плутония путем его использования в качестве компонента топлива атомных электростанций должна была стартовать в 2018 году. Однако РФ приостановила действие документа в 2016 году, обвинив США в "нарушении обязательств" по договору.
Путин в своем указе подчеркнул, что решение вызвано "возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ".
Кроме того, РФ выдвинула несколько требований, которые не касались вопроса утилизации плутония. Например, она требовала от США сокращения военной инфраструктуры и численности американских войск в странах, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года
Также Кремль требовал отмены санкций, введенных США после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году.
Российских диктатор также хотел компенсации ущерба, нанесенного санкциями и российскими контрсанкциями, а также различных ограничений в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.
Напомним, РФ начала процедуру выхода из европейской конвенции о предотвращении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.