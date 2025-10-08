Росія розірвала угоду з США про "начинку" для ядерної зброї: про що мова

Російська Держдума прийняла законопроєкт щодо денонсації угоди між країною-агресоркою і США про утилізацію збройового плутонію. РФ заявила, що причиною є "дії США".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Ця угода була однією з перших після інавгурації російського диктатора Володимира Путіна на перший термін президентства.

Згідно з її положеннями, обидві країни ліквідують по 34 тонни "начинки" для ядерних ракет. На той момент вона вважалася зайвою для військових цілей. Крім того, анулюється й низка протоколів до угоди.

"Збереження зобов'язань РФ за угодою з США щодо плутонію є неприйнятним", - наголосив Сергій Рябков, заступник глави російського МЗС.

У пояснювальній записці йдеться, що денонсація угоди відбулася через "дії США". В комітеті Держдуми з міжнародних справ пояснили, що метою законопроєкта є "запобігання загрозам нацбезпеки" РФ.

"Збереження будь-яких подальших зобов'язань щодо плутонію, що є предметом Угоди, видається недоцільним", - йдеться в документі.