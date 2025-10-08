Российская Госдума приняла законопроект о денонсации соглашения между страной-агрессором и США об утилизации оружейного плутония. РФ заявила, что причиной являются "действия США".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Это соглашение было одним из первых после инаугурации российского диктатора Владимира Путина на первый срок президентства.

Согласно его положениям, обе страны ликвидируют по 34 тонны "начинки" для ядерных ракет. На тот момент она считалась лишней для военных целей. Кроме того, аннулируется и ряд протоколов к соглашению.

"Сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию является неприемлемым", - подчеркнул Сергей Рябков, заместитель главы российского МИД.

В пояснительной записке говорится, что денонсация соглашения произошла из-за "действий США". В комитете Госдумы по международным делам объяснили, что целью законопроекта является "предотвращение угроз нацбезопасности" РФ.

"Сохранение каких-либо дальнейших обязательств по плутонию, являющемуся предметом Соглашения, представляется нецелесообразным", - говорится в документе.