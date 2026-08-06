Росія розгорнула кампанію дезінформації щодо Курської операції України

Росія поширює брехню про Курську операцію

Росіяни дискредитують Сили оборони України та поширюють безпідставні звинувачення у злочинах проти цивільного населення.

Z-канали нахабно розказують про:

"героїчні бої" російської армії, які тривали дев'ять місяців;

її "неймовірну мужність" у протистоянні зі "значно переважаючими силами противника".

"Водночас ці наративи суперечать інформаційній поведінці самих пропагандистів у серпні 2024 року. На початку операції більшість із них фактично замовчувала події", - пише ЦПД.

Пропагандисти звинувачують Сили оборони України

Паралельно російська пропаганда активізувала кампанію зі звинувачення українських війькових у нібито терорі проти мирного населення Курщині.

"Уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова заявила, що доля близько 300 жителів регіону залишається невідомою. Водночас жодних верифікованих доказів російська сторона не надає", - зазначили у ЦПД.

Цілі маніпулятивних наративів:

прагнуть сформувати викривлене сприйняття подій,

героїзувати агресивну війну Росії проти України.

Однак пропаганда РФ традиційно замовчує, що саме Україна та її громадяни вже п'ятий рік поспіль зазнають щоденного російського терору, кажуть у ЦПД.