Россия развернула кампанию дезинформации насчет Курской операции Украины

Россия распространяет ложь о Курской операции

Россияне дискредитируют Силы обороны Украины и распространяют безосновательные обвинения в преступлениях против гражданского населения.

Z-каналы нагло рассказывают о:

"героических боях" российской армии, длившихся девять месяцев;

ее "невероятном мужестве" в противостоянии со "значительно превосходящими силами противника".

"В то же время эти нарративы противоречат информационному поведению самих пропагандистов в августе 2024 года. В начале операции большинство из них фактически умалчивало события", - пишет ЦПД.

Пропагандисты обвиняют Силы обороны Украины

Параллельно российская пропаганда активизировала кампанию по обвинению украинских военных в якобы терроре против мирного населения Курщине.

"Уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова заявила, что судьба около 300 жителей региона остается неизвестной. В то же время никаких верифицированных доказательств российская сторона не предоставляет", - отметили в ЦПД.

Цели манипулятивных нарративов:

стремятся сформировать искаженное восприятие событий,

героизировать агрессивную войну России против Украины

Однако пропаганда РФ традиционно умалчивает, что именно Украина и ее граждане уже пятый год подряд подвергаются ежедневному российскому террору, говорят в ЦПД.