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Россия развернула кампанию дезинформации насчет Курской операции Украины

17:38 06.08.2026 Чт
2 мин
Страна-агрессор цинично пытается переписать историю
aimg Елена Бджола
Фото: Курская область России (росСМИ)

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию ко второй годовщине Курской операции Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Telegram.

Россия распространяет ложь о Курской операции

Россияне дискредитируют Силы обороны Украины и распространяют безосновательные обвинения в преступлениях против гражданского населения.

Z-каналы нагло рассказывают о:

  • "героических боях" российской армии, длившихся девять месяцев;
  • ее "невероятном мужестве" в противостоянии со "значительно превосходящими силами противника".

"В то же время эти нарративы противоречат информационному поведению самих пропагандистов в августе 2024 года. В начале операции большинство из них фактически умалчивало события", - пишет ЦПД.

Пропагандисты обвиняют Силы обороны Украины

Параллельно российская пропаганда активизировала кампанию по обвинению украинских военных в якобы терроре против мирного населения Курщине.

"Уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова заявила, что судьба около 300 жителей региона остается неизвестной. В то же время никаких верифицированных доказательств российская сторона не предоставляет", - отметили в ЦПД.

Цели манипулятивных нарративов:

  • стремятся сформировать искаженное восприятие событий,
  • героизировать агрессивную войну России против Украины

Однако пропаганда РФ традиционно умалчивает, что именно Украина и ее граждане уже пятый год подряд подвергаются ежедневному российскому террору, говорят в ЦПД.

Ранее РБК-Украина писало, что российская пропаганда распространяет фейк о якобы продаже Украиной оружия и ударных дронов итальянской мафии.

Также пропаганда РФ распространяет фейковую информацию о якобы наборе студентов в Силы беспилотных систем в одном из заведений высшего образования Киева. На самом деле ни один украинский вуз такой кампании не проводит.

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