Росія вигадала фейк про продаж Україною зброї італійським мафіозі

Російська пропаганда поширює фейк про нібито продаж Україною зброї та ударних дронів італійській мафії. Для цього використовуються маніпуляції навколо заяви головного прокурора Палермо Мауріціо де Лючії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр протидії дезінформації" .

Як зазначили у Центрі, російські пропагандистські ресурси, посилаючись на головного прокурора Палермо Мауріціо де Лучію та італійські медіа, стверджують, нібито понад 780 тисяч одиниць зброї, переданої Україні західними партнерами, були викрадені та потрапили на чорний ринок.

Крім того, вони заявляють, що українські військові нібито постачають дрони італійським мафіозним угрупованням.

У ЦПД наголосили, що ці твердження не відповідають дійсності. Зокрема, цифра 780 465 не має жодного стосунку до військової допомоги Україні.

Насправді це офіційні відкриті дані Міністерства внутрішніх справ України про кількість втраченої та викраденої цивільної й особистої зброї на території країни від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про втрату або викрадення західного озброєння ці дані не свідчать.

Фейк про продаж дронів мафії

Також у Центрі спростували твердження про нібито продаж Україною безпілотників італійській мафії. Як пояснили у ЦПД, прокурор Палермо Мауріціо де Лучія не заявляв, що представники мафіозних угруповань купують дрони саме в Україні.

У матеріалі італійського видання, на який посилаються російські пропагандисти, йшлося лише про занепокоєння італійських правоохоронців можливими ризиками розвитку чорного ринку зброї в Європі через війну.

За словами прокурора, мафія лише проявляє інтерес до новітніх військових технологій та шукає можливості придбати безпілотники.

У ЦПД нагадали, що в Україні діє багаторівнева система обліку та контролю за використанням озброєння, наданого західними партнерами, за участю самих держав-постачальників.

У Центрі підкреслили, що від початку повномасштабної війни не було оприлюднено жодних доказів продажу Україною західної зброї на чорному ринку.

За оцінкою Центру, метою цієї інформаційної кампанії є підрив довіри міжнародних партнерів до України, дискредитація системи контролю за озброєнням та українського оборонного сектору.