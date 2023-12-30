Росія розгорнула біля кордону з Україною 19 тисяч військових, - ЗСУ

Загарбники продовжують агресію проти українців на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Окупанти ведуть розвідку, обстрілюють прикордонні райони, використовують авіацію та безпілотники, завдають ракетних ударів балістичними та керованими ракетами.

Крім військових об'єктів, Росія намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури. Ворог завдає ударів по житлових кварталах, лікарнях та школах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.

"Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами", - йдеться у повідомленні.

Командування об'єднаних сил наголошує, що моніторинг активності противника у прикордонних областях РФ та Білорусі свідчить про відсутність ознак формування ударних угруповань ворогом.

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю, а також на білоруських полігонах розміщуються російські війська. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

Крім того, нещодавно захисники півночі України провели навчання - пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.