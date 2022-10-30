Росія розбирає імпортовану техніку для армії. Єрмак закликав завадити цьому

"Ми спостерігаємо бум європейського експорту пральних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів до сусідів Росії після широкомасштабного вторгнення в Україну", - заявив Єрмак.

Як відзначив керівник Офісу президента, після імпорту техніка потрапляє до Росії.

"Будь-яка іноземна техніка, імпортована до Росії, може зрештою бути використана для досягнення військових цілей, бо санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, тому вони шукають чіпи для застосування їх згодом у військових цілях там, де можуть", - додає керівник Офісу президента.

За словами Єрмака, міжнародна спільнота повинна унеможливити для Росії цей процес.