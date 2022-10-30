Россия разбирает импортируемую технику для армии. Ермак призвал помешать этому

"Мы наблюдаем бум европейского экспорта стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов к соседям России после широкомасштабного вторжения в Украину", - заявил Ермак.

Как отметил руководитель Офиса президента, после импорта техника попадает в Россию.

"Любая иностранная техника, импортированная в Россию, может в конце концов быть использована для достижения военных целей, потому что санкции обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут", - добавляет руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, международное сообщество должно сделать невозможным для России этот процесс.