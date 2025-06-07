Росія робить вкиди, щоб заважати обміну полоненими, - джерела

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, під час переговорів у Стамбулі українська та російська сторона домовилися провести ще один масштабний обмін. Однак, цього разу це буде стосуватися не лише полонених, а й тіл загиблих.

Так, Україна та Росія домовились про обмін всіх на всіх важко поранених і тяжко хворих, молодих солдатів до 25 років, та повернення тіл 6000 загиблих.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, перший обмін може відбутися вже цими вихідними. За його словами, Росія була готова передати в суботу та неділю 500 людей.

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