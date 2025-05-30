Росія робить усе, щоб наступна зустріч у Стамбулі була безрезультатною, - Зеленський

Для того, щоб наступна зустріч України та Росії у Стамбулі не була пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватися до переговорів. Однак РФ робить усе, щоб ця зустріч була безрезультатною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Сьогодні, 30 травня, Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
"Подякував Туреччині та президенту Ердогану за підтримку наших зусиль задля справедливого й тривалого миру. Зокрема, за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону тисячу наших людей. Повернення всіх українців, яких утримує Росія, є одним із наших пріоритетів", - розповів глава держави.
Також Зеленський та Фідан обговорили дипломатичні зусилля України, Туреччини та інших партнерів.
Президент наголосив, що РФ ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже понад тиждень не можуть представити так званий "меморандум", який обіцяли підготувати одразу після обміну "1000 на 1000".
"Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 16 травня в Туреччині відбувся перший раунд переговорів представників України та Росії, під час якого обговорювалися можливі шляхи завершення війни.
За підсумками переговорів делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо умов можливого припинення вогню. Однак Росія затягує передачу свого "меморандуму".
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія робить усе для того, щоб затягнути війну і зірвати переговори, тому і затягує передачу документа.
Водночас днями Росія виступила з ініціативою провести другий раунд переговорів 2 червня в Стамбулі.
Україна готова до наступних переговорів із Росією, але до зустрічі хоче отримати від Москви так званий "меморандум" щодо можливого перемир'я.
Зокрема, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія повинна надати Україні меморандум до другого раунду переговорів, щоб майбутня зустріч делегацій була субстантивною і предметною важливо.
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