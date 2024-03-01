Росія робить "потужний ривок" на Часів Яр. У ЗСУ пояснили, чим це небезпечно

"Вони акумулюють дуже потужні свої сили і станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр… Доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку", - сказав він.

Речник додав, що основна ціль ворога в Донецькій області - це Краматорсько-Слов’янська агломерація. За його словами, окупанти намагаються скористатися моментом і вже довгий час використовують тактику "бігти туди, куди ллється", тобто шукати слабкі місця в обороні ЗСУ.

Євлаш наголосив, що біля міста Часів Яр зведено декілька кіл оборони, є мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні, а також насипи і протитанкові вали.

"До оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут. Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони, більш вигідні. Оскільки найбільший наступний населений пункт на цьому на цьому напрямку був Часів Яр", - додав речник.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, росіяни захопили Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр, а в сусідніх населених пунктах Іванівське та Богданівка вже йдуть бої.

За його словами, противник активно стягує на Бахмутський напрямок резерви і важку техніку.