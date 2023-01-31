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Росія різко збільшила експорт зрідженого газу до Європи

Фото: Європа збільшила імпорт російського експорту скрапленого газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія поставила до Європи близько 17 млн. тонн скрапленого природного газу (ЗПГ) минулого року, що приблизно на 20% більше, ніж у 2021 році. Таким чином Москва частково компенсувала різке зниження постачання російського трубопровідного газу.

Про це свідчать дані Refinitiv Eikon, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Експорт російського газу до Європи трубопроводами різко впав до пострадянського мінімуму у 2022 році, оскільки його найбільший покупець скоротив імпорт через вторгнення в Україну, а "Північний потік" був пошкоджений загадковими вибухами.

Водночас, Росія збільшила загальний обсяг експорту ЗПГ у 2022 році на 8,6% до приблизно 33 млн тонн (близько 45 млрд кубометрів), з яких більше половини було відправлено до Європи, свідчать дані Refinitiv Eikon.

За даними Refinitiv Eikon, найбільший російський виробник ЗПГ "Новатэк" забезпечив основну частину поставок, відвантаживши 20,8 млн тонн з проекту "Ямал СПГ" в Арктиці та 700 тисяч тонн з "Криогаз-Высоцк" на Балтійському морі.

Очолюваний "Газпромом" проект "Сахалін-2" у тихоокеанській частині Росії збільшив постачання ЗПГ на 11% до 11,2 млн тонн у 2022 році.

Нагадаємо, ціни на газ у Європі з грудня впали більш ніж на 60% до найнижчого рівня за останні 16 місяців.

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