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Россия резко увеличила экспорт сжиженного газа в Европу

Фото: Европа увеличила импорт российского экспорт сжиженного газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия поставила в Европу около 17 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году, что примерно на 20% больше, чем в 2021 году. Таким образом Москва частична компенсировала резкое снижение поставок российского трубопроводного газа.

Об этом свидетельствуют данные Refinitiv Eikon, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Экспорт российского газа в Европу по трубопроводам резко упал до постсоветского минимума в 2022 году, поскольку его крупнейший покупатель сократил импорт из-за вторжения в Украину, а "Северный поток" был поврежден загадочными взрывами.

В то же время Россия увеличила общий объем экспорта СПГ в 2022 году на 8,6% до примерно 33 млн тонн (около 45 млрд кубометров), из которых более половины было отправлено в Европу, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.

По данным Refinitiv Eikon, крупнейший российский производитель СПГ "Новатэк" обеспечил основную часть поставок, отгрузив 20,8 млн тонн с проекта "Ямал СПГ" в Арктике и 700 тысяч тонн с "Криогаз-Высоцк" на Балтийском море.

Возглавляемый "Газпромом" проект "Сахалин-2" в тихоокеанской части России увеличил поставки СПГ на 11% до 11,2 млн тонн в 2022 году.

Напомним, цены на газ в Европе с декабря упали более чем на 60% до самого низкого уровня за последние 16 месяцев.

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