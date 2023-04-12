Росія ризикує стати "економічною колонією" Китаю, - директор ЦРУ

Так, виступаючи на заході в Університеті Райсу в Техасі, Бернс сказав, що Москва стає "все більш і більш залежною від Китаю".

Він сказав, що "у деяких відносинах" Росія "ризикує з часом стати економічною колонією Китаю, яка залежить від експорту енергоресурсів і сировини".

Як повідомлялось, 20 березня у Росії з робочим візитом перебував глава КНР Сі Цзіньпін.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що у Китаю та Росії немає такої мережі союзників і партнерів, як у США. Тому Москва та Пекін намагаються зміцнити стосунки.