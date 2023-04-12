UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія ризикує стати "економічною колонією" Китаю, - директор ЦРУ

Фото: директор центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зростаюча залежність Росії від Китаю в міру ізоляції російського диктатора Володимира Путіна від Заходу означає, що Москва ризикує стати "економічною колонією" Пекіна.

Про це заявив директор центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Так, виступаючи на заході в Університеті Райсу в Техасі, Бернс сказав, що Москва стає "все більш і більш залежною від Китаю".

Він сказав, що "у деяких відносинах" Росія "ризикує з часом стати економічною колонією Китаю, яка залежить від експорту енергоресурсів і сировини".

Як повідомлялось, 20 березня у Росії з робочим візитом перебував глава КНР Сі Цзіньпін.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що у Китаю та Росії немає такої мережі союзників і партнерів, як у США. Тому Москва та Пекін намагаються зміцнити стосунки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКитай