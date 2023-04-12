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Россия рискует стать "экономической колонией" Китая, - директор ЦРУ

Фото: директор центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Растущая зависимость России от Китая по мере изоляции российского диктатора Владимира Путина от Запада означает, что Москва рискует стать "экономической колонией" Пекина.

Об этом заявил директор центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Так, выступая на мероприятии в Университете Райса в Техасе, Бернс сказал, что Москва становится "все более и более зависимой от Китая".

Он сказал, что "в некоторых отношениях" Россия "рискует со временем стать экономической колонией Китая, зависящей от экспорта энергоресурсов и сырья".

Как сообщалось, 20 марта, в России с рабочим визитом находился глава КНР Си Цзиньпин.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у Китая и России нет такой сети союзников и партнеров, как у США. Поэтому Москва и Пекин пытаются укрепить отношения.

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