Росія на Різдво атакує Україну ракетами: що відомо на зараз

Після нічних пусків "Шахедів" вранці на Різдво РФ завдала масованого удару по Україні, використавши крилаті ракети та балістику. Під обстрілом знову об'єкти енергетики.
Що відомо про масований обстріл станом на зараз - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Міністр енергетики України Герман Галущенко вже заявив, що росіяни, як і раніше, обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури.
"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", - написав він.
За його словами, щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.
У зв'язку з атакою РФ по Україні були застосовані превентивні відключення світла.
Багато вибухів вже пролунало у Харкові. Ворог атакує місто балістикою. Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.
Зокрема відомо про двоє постраждалих у важкому стані у Салтівському районі. Є "приліт" по Київському району. На місці сталася пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків.
У Немишлянському районі - удар по приватному будинку. Постраждала одна людина.
В мережі пишуть і про масований обстріл Дніпра, де також пролунала низка вибухів. Йдеться про щонайменше 12 вибухів в обласному центрі.
Звуки вибухів неодноразово лунали й в Кременчуці Полтавської області. У Світловодську (Кіровоградська область) про роботу ППО написав голова громади Андрій Маліцький.
В Івано-Франківську через високий рівень ракетної небезпеки припинив курсувати комунальний транспорт. До слова, в цьому регіоні пишуть про вибухи в Бурштині, який 13 грудня, під час минулої масованої ракетної атаки залишився без опалення та гарячої води.
Тим часом мер Івано-Франківська повідомив про роботу ППО, а також попередив, що можливі перебої з електроенергією.
"Увага, через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться у повідомленні Оперативного командування збройних сил Польщі.
У Польщі приведено у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що одна з крилатих російських ракет полетіла через Молдову курсом на Чернівці.
Нагадаємо, що попередня комбінована атака РФ по Україні сталася 13 грудня. Тоді під ударом агресора також була енергетика. Росіяни запустили 94 ракети та 193 безпілотники. Це був один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці. Окупанти вдарили по ТЕС, серйозно пошкодивши обладнання, а 5 із 9 діючих енергоблоків в Україні скоротили потужність через удар РФ.
Додамо, що від лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України. За майже ці три роки ворог застосував буквально всю конвенційну зброю, б'ючи по українському тилу далекобійними дронами і ракетами.
Більше про те, яку зброю застосовують росіяни під час атак читайте в матеріалі РБК-Україна "Балістика, дрони, крилаті ракети. Чим РФ атакує Україну та яка загроза від МіГів/ТУшок".
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