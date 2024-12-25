Росія на Різдво атакує Україну ракетами: що відомо на зараз

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Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет, а з Чорного моря росіяни запустили "Калібри", є виходи балістики.

Харків під масованою атакою. Там пролунало багато вибухів, також фіксують повторні пуски у бік міста. Внаслідок прильотів "балістики" в місті спалахнули пожежі, є пошкодження інфраструктури. Також відомо про постраждалих.

Загалом вибухи лунають в низці регіонів. Зокрема їх чули в Харкові, Дніпрі, Кременчуку Полтавської області, а також Самарі, Кривому Розі, у Кіровоградській області, Запоріжжі, та Світловодську.

Росія знову масовано атакує енергетику. По Україні введені превентивні відключення світла.

Під ударом енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко вже заявив, що росіяни, як і раніше, обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", - написав він.

За його словами, щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

У зв'язку з атакою РФ по Україні були застосовані превентивні відключення світла.

Харків

Багато вибухів вже пролунало у Харкові. Ворог атакує місто балістикою. Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

Зокрема відомо про двоє постраждалих у важкому стані у Салтівському районі. Є "приліт" по Київському району. На місці сталася пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків.

У Немишлянському районі - удар по приватному будинку. Постраждала одна людина.

Дніпро

В мережі пишуть і про масований обстріл Дніпра, де також пролунала низка вибухів. Йдеться про щонайменше 12 вибухів в обласному центрі.

Інші регіони

Звуки вибухів неодноразово лунали й в Кременчуці Полтавської області. У Світловодську (Кіровоградська область) про роботу ППО написав голова громади Андрій Маліцький.

В Івано-Франківську через високий рівень ракетної небезпеки припинив курсувати комунальний транспорт. До слова, в цьому регіоні пишуть про вибухи в Бурштині, який 13 грудня, під час минулої масованої ракетної атаки залишився без опалення та гарячої води.

Тим часом мер Івано-Франківська повідомив про роботу ППО, а також попередив, що можливі перебої з електроенергією.

Польща підняла авіацію через обстріл України

"Увага, через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться у повідомленні Оперативного командування збройних сил Польщі.

У Польщі приведено у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.

Проліт ракети в Модові

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що одна з крилатих російських ракет полетіла через Молдову курсом на Чернівці.