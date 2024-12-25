Россия на Рождество атакует Украину ракетами: что известно на сейчас

Главное на данный момент:

Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет, а из Черного моря россияне запустили "Калибры", есть выходы баллистики.

Харьков под массированной атакой. Там прозвучало много взрывов, также фиксируют повторные пуски в сторону города. В результате прилетов "баллистики" в городе вспыхнули пожары, есть повреждения инфраструктуры. Также известно о пострадавших.

В целом взрывы раздаются в ряде регионов. В частности их слышали в Харькове, Днепре, Кременчуге Полтавской области, а также Самаре, Кривом Роге, в Кировоградской области, Запорожье, и Светловодске.

Россия снова массированно атакует энергетику. По Украине введены превентивные отключения света.

Под ударом энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил, что россияне по-прежнему обстреливают объекты энергетической инфраструктуры.

"Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", - написал он.

По его словам, как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.

В связи с атакой РФ по Украине были применены превентивные отключения света.

Харьков

Много взрывов уже прогремело в Харькове. Враг атакует город баллистикой. После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

В частности, известно о двух пострадавших в тяжелом состоянии в Салтовском районе. Есть "прилет" по Киевскому району. На месте произошел пожар, поврежден остекление окрестных домов.

В Немышлянском районе - удар по частному дому. Пострадал один человек.

Днепр

В сети пишут и о массированном обстреле Днепра, где также прогремел ряд взрывов. Речь идет о по меньшей мере 12 взрывах в областном центре.

Другие регионы

Звуки взрывов неоднократно раздавались и в Кременчуге Полтавской области. В Светловодске (Кировоградская область) о работе ПВО написал глава общины Андрей Малицкий.

В Ивано-Франковске из-за высокого уровня ракетной опасности прекратил курсировать коммунальный транспорт. К слову, в этом регионе пишут о взрывах в Бурштыне, который 13 декабря, во время минувшей массированной ракетной атаки остался без отопления и горячей воды.

Между тем, мэр Ивано-Франковска сообщил о работе ПВО, а также предупредил, что возможны перебои с электроэнергией.

Польша подняла авиацию из-за обстрела Украины

"Внимание, из-за воздушной атаки Российской Федерации, которая может поражать объекты, расположенные в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении Оперативного командования вооруженных сил Польши.

В Польше приведены в готовность боевые самолеты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Силы и средства направлены на обеспечение безопасности прилегающих к Украине территорий.

Пролет ракеты в Модове

Воздушные силы ВСУ сообщили, что одна из крылатых российских ракет полетела через Молдову курсом на Черновцы.