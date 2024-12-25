Россия на Рождество атакует Украину ракетами: что известно на сейчас

После ночных пусков "Шахедов" утром на Рождество РФ нанесла массированный удар по Украине, использовав крылатые ракеты и баллистику. Под обстрелом снова объекты энергетики.
Что известно о массированном обстреле по состоянию на сейчас - в материале РБК-Украина ниже.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил, что россияне по-прежнему обстреливают объекты энергетической инфраструктуры.
"Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", - написал он.
По его словам, как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.
В связи с атакой РФ по Украине были применены превентивные отключения света.
Много взрывов уже прогремело в Харькове. Враг атакует город баллистикой. После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.
В частности, известно о двух пострадавших в тяжелом состоянии в Салтовском районе. Есть "прилет" по Киевскому району. На месте произошел пожар, поврежден остекление окрестных домов.
В Немышлянском районе - удар по частному дому. Пострадал один человек.
В сети пишут и о массированном обстреле Днепра, где также прогремел ряд взрывов. Речь идет о по меньшей мере 12 взрывах в областном центре.
Звуки взрывов неоднократно раздавались и в Кременчуге Полтавской области. В Светловодске (Кировоградская область) о работе ПВО написал глава общины Андрей Малицкий.
В Ивано-Франковске из-за высокого уровня ракетной опасности прекратил курсировать коммунальный транспорт. К слову, в этом регионе пишут о взрывах в Бурштыне, который 13 декабря, во время минувшей массированной ракетной атаки остался без отопления и горячей воды.
Между тем, мэр Ивано-Франковска сообщил о работе ПВО, а также предупредил, что возможны перебои с электроэнергией.
"Внимание, из-за воздушной атаки Российской Федерации, которая может поражать объекты, расположенные в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении Оперативного командования вооруженных сил Польши.
В Польше приведены в готовность боевые самолеты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Силы и средства направлены на обеспечение безопасности прилегающих к Украине территорий.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что одна из крылатых российских ракет полетела через Молдову курсом на Черновцы.
Напомним, что предварительная комбинированная атака РФ по Украине произошла 13 декабря. Тогда под ударом агрессора тоже была энергетика. Россияне запустили 94 ракеты и 193 беспилотника. Это был один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Оккупанты ударили по ТЭС, серьезно повредив оборудование, а 5 из 9 действующих энергоблоков в Украине сократили мощность из-за удара РФ.
Добавим, что с февраля 2022 года идет полномасштабная агрессия России против Украины. За почти эти три года враг применил буквально все конвенционное оружие, обстреливая украинский тыл дальнобойными дронами и ракетами.
Больше о том, какое оружие применяют россияне при атаках читайте в материале РБК-Украина "Балистика, дроны, крылатые ракеты. Чем РФ атакует Украину и какая угроза от МиГив/ТУшек".
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