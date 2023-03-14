Росія за рік війни наростила приховані резерви за кордоном на 80 млрд доларів, - Bloomberg

Росія змогла зберегти за кордоном близько третини доходів у розмірі 227 млрд доларів, отриманих минулого року від експорту товарів. За оцінкою Bloomberg Economics, близько 80 млрд доларів зберігаються у готівці, нерухомості та інвестиціях у філії за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Гроші є тіньовими резервами, побічним продуктом рекордного позитивного сальдо рахунку поточних операцій, який допоміг підтримати фінанси Кремля після його нападу на Україну в лютому 2022 року.

"Через те, що Європа зволікала з націлюванням на російський енергетичний сектор, Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів щодо поточних операцій у своїй історії, - сказала Марія Шагіна, економіст британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень. - Це де-факто звело на немає наслідку заморожування активів центрального банку у березні 2022 року, оскільки Росія могла відшкодувати те, що вона втратила”.

Як зазначає Bloomberg, будь-які нові доходи, що накопичуються за кордоном, можуть зробити їх мішенню для противників Росії, особливо якщо фонди контролюються державою. Уряд є акціонером багатьох найбільших російських експортерів, які отримали непередбачений дохід минулого року, хоча питання про те, куди потрапили гроші та хто їх контролює, залишається неясним.

Доля російських коштів за кордоном перебуває у центрі дедалі більшої уваги, оскільки прихильники України, такі як Канада та Німеччина, висувають ідею використання мільярдів заморожених російських активів для компенсації країні та допомоги у її відновленні.

Безпрецедентні обмеження щодо центрального банку РФ минулого року заблокували близько 300 млрд доларів його резервів, залишивши йому мало можливостей для інвестицій, окрім юаня та золота. Активи російських бізнесменів, які перебувають під санкціями, також були заморожені в деяких західних юрисдикціях.

За даними центрального банку РФ, чисте накопичення Росією іноземних активів минулого року досягло 107 млрд доларів. За оцінками Bloomberg Economics, цю цифру, ймовірно, завищено приблизно на 21 млрд доларів. Щоб отримати цифру, Bloomberg Economics скоригувала загальну суму з урахуванням витрат на туризм, покупок тіньового флоту нафтових танкерів та відтоку коштів, пов'язаних із відкриттям росіянами рахунків у зарубіжних банках.

"Накопичення прихованих резервів Росією цілком можливе, - сказав Сергій Гурієв, економіст, який колись консультував російський уряд, але пізніше виїхав до Парижа, де він зараз є ректором Sciences Po. Головне питання у тому, наскільки цих резервів вистачить для фінансування дефіциту бюджету 2023 року".