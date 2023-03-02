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Дерипаска спрогнозував тривалу війну та відсутність грошей у російській економіці

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Україна, Четвер 02 березня 2023 14:34
Дерипаска спрогнозував тривалу війну та відсутність грошей у російській економіці Фото: російський олігарх Олег Дерипаска (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський олігарх Олег Дерипаска закликав уряд припинити втручання в бізнес і натомість створити передбачуване середовище, засноване на верховенстві закону, для залучення іноземних інвесторів назад до російської економіки, що постраждала від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мільярдер заявив на економічному форумі в сибірському місті Красноярську, що не очікує на "деескалації" конфлікту між Росією та Україною раніше середини 2025 року і що західні інвестори можуть не повернутися в найближчі десять років.

Дерипаска сказав, що Росії потрібно і все ще може залучити інвесторів із "дружніх" країн - тих, які не приєдналися до західних санкцій, накладених на Росію за вторгнення в Україну, - але в'їдливо відгукнувся про діловий клімат в економіці, де Кремль все більше намагається перевести на військові рейки

"Вибирати не доводиться. Грошей не буде вже наступного року. Нам потрібні будуть іноземні інвестори", - сказав він, зазначивши, що їхнє залучення буде важким завданням.

Як зазначає Reuters, олігархи після вторгнення зазвичай трималися в тіні, тож публічна критика уряду Дерипаскою є незвичайною. Засновник алюмінієвого гіганта "Русал" перебуває під санкціями Заходу через зв'язок із Кремлем.

"Дуже важливо верховенство права та передбачуваності. Якщо ми щороку або квартал змінюватимемо правила гри, ніхто не віритиме: ні російські підприємці, ні іноземні", - сказав Дерипаска.

З його слів, посилення присутності Росії на нових ринках не буде простим процесом. "Зрозуміло, що потрібно виходити на нові ринки дружніх країн. Це дуже непросто. Інші правила гри. Якщо норми СОТ щодо російських підприємців не діятимуть, то потрібно переходити на двосторонні угоди. Будуть проблеми з розрахунками, тиск санкцій буде серйозним", - сказав він.

Дерипаска запропонував удвічі скоротити кількість чиновників та співробітників правоохоронних органів. "Ми розуміємо, що це серйозний тягар для економіки, який за рахунок санкцій "гирі висить". Занадто багато цього держапарату і держкапіталізму. Нам потрібно більше свободи", - сказав він.

Раніше глава "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, визнав вплив санкцій на економіку.

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