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Росія за рік випустила 1100 ракет по енергосистемі України, - Кислиця

Фото: Сергій Кислиця, постійний представник України при Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом 2024 року Російська Федерація (РФ) застосувала близько 1100 ракет проти енергосистеми України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова постійного представника України при Організації об'єднаних націй (ООН) Сергія Кисилицю під час засідання Ради безпеки ООН.

"Удар минулої п'ятниці став 12-м ударом, завданим Росією по нашій енергетичній інфраструктурі лише у 2024 році. Для цих ударів Росія використала близько 1100 ракет, як крилатих, так і балістичних. Наголошую, це кількість ракет, випущених лише по енергетичних об'єктах", - заявив Кисилиця. 

У тому ж числі постійний представник України при ООН додав, що терористи продовжують застосовувати боєприпаси, які містять токсичні хімічні речовини. Лише з лютого 2023-го зафіксовано 4,95 тисячі відповідних випадків, через які більше двох тисяч українських воїнів постраждали. 

"Керовані авіаційні бомби є одними з найбільш смертоносних. Лише за один тиждень Росія випустила майже 500 керованих авіабомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах українських міст", - додав він.  

Обстріли України 

Під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, ракетні та артилерійські обстріли стали одним з елементів агресії терористів. Росія масовано застосовує крилаті ракети, балістичні ракети, дрони-камікадзе і артилерію для атак на військові об'єкти, критичну інфраструктуру, а також цивільне населення.

13 грудня ворог здійснив чергову масовану атаку по Україні. Тоді ж ціллю обстрілу стала саме енергетика країни. 

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