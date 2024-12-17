Россия за год выпустила 1100 ракет по энергосистеме Украины, - Кислица

"Удар в прошлую пятницу стал 12-м ударом, нанесенным Россией по нашей энергетической инфраструктуре только в 2024 году. Для этих ударов Россия использовала около 1100 ракет, как крылатых, так и баллистических. Подчеркиваю, это количество ракет, выпущенных только по энергетическим объектам", - заявил Кисилица.

В том же числе постоянный представитель Украины при ООН добавил, что террористы продолжают применять боеприпасы, содержащие токсичные химические вещества. Только с февраля 2023-го зафиксировано 4,95 тысячи соответствующих случаев, из-за которых более двух тысяч украинских воинов пострадали.

"Управляемые авиационные бомбы являются одними из самых смертоносных. Только за одну неделю Россия выпустила почти 500 управляемых авиабомб по украинским позициям, а также по жилым кварталам украинских городов", - добавил он.

Обстрелы Украины

Во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, ракетные и артиллерийские обстрелы стали одним из элементов агрессии террористов. Россия массированно применяет крылатые ракеты, баллистические ракеты, дроны-камикадзе и артиллерию для атак на военные объекты, критическую инфраструктуру, а также гражданское население.

13 декабря враг совершил очередную массированную атаку по Украине. Тогда же целью обстрелов стала именно энергетика страны.