Що передувало

Зазначимо, що Південні Курильські острови контролюються Росією після того, як СРСР захопив їх у Японії в останні дні Другої світової війни.

Минулого тижня диктатор РФ Володимир Путін здійснив свій перший візит на цю територію, відвідавши острів Ітуруп, що викликало протест із боку Токіо.

Візит Путіна та випробування ракети відбулися на тлі того, що Японія об'єдналася із західними країнами у підтримці України у боротьбі проти російського вторгнення, включаючи запровадження санкцій проти Москви. Також Токіо також надає українській армії нелетальну підтримку, включаючи бронежилети та транспортні засоби.

В ході свого візиту на Далекий Схід Путін заявив, що Японія нещодавно без провокації змінила своє ставлення до Росії. Він розкритикував санкції і сказав, що в японських оборонних документах Росія була названа серйозною загрозою.

Суперечка навколо островів завадила Москві та Токіо підписати формальний мирний договір часів Другої світової війни. Хоча володіння Росією Курильськими островами "закріплене у міжнародних документах", Москва, як і раніше, готова шукати рішення шляхом мирного договору з Японією, про що сказав Путін минулого тижня.

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе намагався досягти угоди з Путіним, згідно з яким два острови повернули б Японії, але з того часу перспективи відновлення діалогу практично відсутні.

Також важливо додати, що на відміну від своїх безпосередніх попередників, нинішній прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі ще не провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським, що призвело до припущень, що вона може спробувати відновити переговори по спірних островах з Росією.