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Росія провела у Казахстані випробування нової ракети

Фото: Росія провела у Казахстані випробування нової ракети (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія провела випробування нової оборонної ракети для ПРО. Ракету нібито було запущено 2 грудня з орендованого полігону Сари-Шаган у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Міноборони Росії заявили про успішне випробування, проте подробиць не надали.

Британське видання зазначає, що випробування ракети на полігоні в Казахстані відбулося за кілька днів після того, як президент Росії Володимир Путін та його казахстанський колега Касим-Жомарт Токаєв підписали новий документ про співпрацю.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони України повідомили, що Росія не залишає намірів завдати нового масованого удару по Україні. Втім, поки що ворог розвідує цілі і готує свої ракети до застосування.

У Повітряних силах України заспокоюють, сили ППО готові до цього і зроблять усе, щоб захистити небо.

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