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Россия провела в Казахстане испытания новой ракеты

Фото: Россия провела в Казахстане испытания новой ракеты (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия провела испытания новой оборонительной ракеты для систем ПРО. Ракета якобы была запущена 2 декабря с арендованного полигона Сары-Шаган в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В Минобороны России заявили об успешном испытании, однако подробности не предоставили.

Британское издание отмечает, что испытание ракеты на полигоне в Казахстане произошло через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев подписали новый документ о сотрудничестве.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Россия не оставляет намерений нанести новый массированный удар по Украине. Впрочем, пока враг разведывает цели и готовит свои ракеты к применению.

В Воздушных силах Украины успокаивают, силы ПВО к этому готовы и сделают все, чтобы защитить небо.

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