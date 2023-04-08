Росія проведе дострокові випуски з військових вишів через значні втрати на фронті

Російська Федерація готується провести 29 квітня дострокові випуски з військових вишів. Усе через значні втрати на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"При цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил російської федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків", - додає Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 570 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 177 680 військових.

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