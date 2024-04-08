Росія просить у Казахстану бензин на випадок дефіциту, - Reuters

Одне з джерел видання повідомило, що угоду з використання запасів для Росії вже узгоджено.

За словами джерел, Москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тисяч метричних тонн бензину, готових до поставок у Росію.

Сусідня Білорусь також погодилася допомогти Росії з поставками бензину.

Станом на кінець березня внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Поки що влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.

Росія зазвичай є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змушують нафтові компанії імпортувати.

Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими в неї є міжурядові угоди про постачання пального.

Однак, за словами трейдерів, заборона може бути розширена, якщо ситуація в Росії погіршиться.