Россия просит у Казахстана бензин на случай дефицита, - Reuters

Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита, усугубляемого атаками украинских беспилотников и перебоями в работе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Один из источников издания сообщил, что сделка по использованию запасов для России уже согласована.
По словам источников, Москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в 100 тысяч метрических тонн бензина, готовых к поставкам в Россию.
Соседняя Беларусь также согласилась помочь России с поставками бензина.
По состоянию на конец марта в результате атак беспилотников было выведено из строя около 14% российских мощностей по первичной переработке нефти. Пока власти заявляют, что ситуация на внутренних рынках топлива стабильна, а запасы достаточно велики.
Россия обычно является нетто-экспортером топлива и поставщиком на международные рынки, но перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов вынуждают нефтяные компании импортировать.
Москва ввела запрет на экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острый дефицит топлива, хотя он не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, включая Казахстан, а также на некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у нее есть межправительственные соглашения о поставках топлива.
Однако, по словам трейдеров, запрет может быть расширен, если ситуация в России ухудшится.
С января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанесения ущерба обеспечению российской армии.
Недавно издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.
В свою очередь вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что НПЗ на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. Нанося удары по этим объектам Силы обороны действуют по лучшим стандартам НАТО, добавила чиновница.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украина не получала призывов со стороны США о прекращении атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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