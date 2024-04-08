Россия просит у Казахстана бензин на случай дефицита, - Reuters

Один из источников издания сообщил, что сделка по использованию запасов для России уже согласована.

По словам источников, Москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в 100 тысяч метрических тонн бензина, готовых к поставкам в Россию.

Соседняя Беларусь также согласилась помочь России с поставками бензина.

По состоянию на конец марта в результате атак беспилотников было выведено из строя около 14% российских мощностей по первичной переработке нефти. Пока власти заявляют, что ситуация на внутренних рынках топлива стабильна, а запасы достаточно велики.

Россия обычно является нетто-экспортером топлива и поставщиком на международные рынки, но перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов вынуждают нефтяные компании импортировать.

Москва ввела запрет на экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острый дефицит топлива, хотя он не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, включая Казахстан, а также на некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у нее есть межправительственные соглашения о поставках топлива.

Однако, по словам трейдеров, запрет может быть расширен, если ситуация в России ухудшится.