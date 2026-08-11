РФ "прощупує ґрунт": посол Британії про російські провокації проти Європи

Як Росія "прощупує ґрунт" в Європі

За словами дипломата, порушення повітряного простору країн НАТО - Румунії, Польщі, держав Балтії - тривають не перший рік. Він зазначив, що для опису таких дій використовують різні терміни: гібридна війна, кібератаки.

"Росія проводить випробування і, так би мовити, "прощупує ґрунт", і я вважаю, що НАТО колективно регулярно обговорює відповідні заходи реагування", - зазначив Кромптон.

За його словами, країни Альянсу як окремо, так і колективно інвестують у зміцнення оборони - у розвідку, кіберпростір і військову сферу.

Посол нагадав, що в Анкарі НАТО охарактеризувало Росію як довгострокову загрозу безпеці Європи. Тому кожен інцидент аналізують окремо, підбираючи військову відповідь, яка не призведе до ескалації.

НАТО і Росія грають у "кота й мишку"

Відповідаючи на запитання, чи достатньо реакції НАТО на ситуацію в Польщі, щоб стримати главу Кремля Володимира Путіна від нових провокацій, посол зазначив, що дискусії щодо оптимальної відповіді тривають у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

"Я вважаю, що це схоже на гру в кота й мишу. Путін, я впевнений, випробує ситуацію в іншому регіоні, і НАТО доведеться реагувати", - сказав дипломат.

Водночас, за словами Кромптона, стратегічне становище Росії з часом слабшає - частково завдяки діям України, частково завдяки НАТО як блоку. Це створює додаткові виклики для Москви.

Загроза для Балтії та рішучість Альянсу

На запитання про ризик прямої російської агресії проти однієї з країн НАТО, зокрема в Балтії, посол відповів, що такий сценарій широко обговорюють.

"Моє особисте відчуття полягає в тому, що рішучість НАТО захищати держави членів Альянсу є сильною, і це було б прорахунком з боку Росії. Але нам, звісно, не слід бути наївними, і ми маємо не лише готуватися до таких непередбачених ситуацій, а й запобігати їм", - наголосив Кромптон.

Дипломат додав, що у НАТО є "добрий, узгоджений план", спрямований саме на це. За його словами, зараз дуже непросто мати справу з Росією.

Британські війська в Естонії готові діяти

Посла також запитали, чи готовий британський контингент у складі багатонаціональних оперативних сил в Естонії негайно вступити в бій у разі агресії, не чекаючи на консультації на рівні НАТО.

"Вони перебувають там як для демонстрації підтримки Естонії, так і для стримування російської агресії. Тож задум полягає в тому, щоб вони робили все необхідне з урахуванням обставин, що склалися на той момент", - відповів Кромптон.