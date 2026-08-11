РФ "прощупывает почву": посол Британии о российских провокациях против Европы

Как Россия "прощупывает почву" в Европе

По словам дипломата, нарушения воздушного пространства стран НАТО - Румынии, Польши, государств Балтии - продолжаются не первый год. Он отметил, что для описания таких действий используют разные термины: гибридная война, кибератаки.

"Россия проводит испытания и, так сказать, "прощупывает почву", и я считаю, что НАТО коллективно регулярно обсуждает соответствующие меры реагирования", - отметил Кромптон.

По его словам, страны Альянса как отдельно, так и коллективно инвестируют в укрепление обороны - в разведку, киберпространство и военную сферу.

Посол напомнил, что в Анкаре НАТО охарактеризовало Россию как долгосрочную угрозу безопасности Европы. Поэтому каждый инцидент анализируют отдельно, подбирая военный ответ, который не приведет к эскалации.

НАТО и Россия играют в "кота и мышку"

Отвечая на вопрос, достаточно ли реакции НАТО на ситуацию в Польше, чтобы сдержать главу Кремля Владимира Путина от новых провокаций, посол отметил, что дискуссии по оптимальному ответу продолжаются в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

"Я считаю, что это похоже на игру в кота и мышь. Путин, я уверен, испытает ситуацию в другом регионе, и НАТО придется реагировать ", - сказал дипломат.

В то же время, по словам Кромптона, стратегическое положение России со временем ослабевает - отчасти благодаря действиям Украины, отчасти благодаря НАТО как блоку. Это создает дополнительные вызовы для Москвы.

Угроза для Балтии и решимость Североатлантического союза

На вопрос о риске прямой российской агрессии против одной из стран НАТО, в частности, в Балтии, посол ответил, что такой сценарий широко обсуждается.

"Мое личное ощущение состоит в том, что решимость НАТО защищать государства членов Альянса сильна, и это было бы просчетом со стороны России. Но нам, конечно, не следует быть наивными, и мы должны не только готовиться к таким непредвиденным ситуациям, но и предотвращать их", - подчеркнул Кромптон.

Дипломат добавил, что у НАТО есть "хороший, согласованный план", направленный именно на это. По его словам, сейчас очень непросто сталкиваться с Россией.

Британские войска в Эстонии готовы действовать

Посла также спросили, готов ли британский контингент в составе многонациональных оперативных сил в Эстонии немедленно вступить в бой в случае агрессии, не дожидаясь консультаций на уровне НАТО.

"Они находятся там как для демонстрации поддержки Эстонии, так и для сдерживания российской агрессии. Поэтому замысел состоит в том, чтобы они делали все необходимое с учетом сложившихся обстоятельств на тот момент", - ответил Кромптон.