Росія програла війну стратегічно, оперативно і тактично, - генерал США

Сьогодні, 14 лютого, голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Росія програла війну, що розпочала на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Нагадаємо, за словами Міллі, Україна розробляє план ведення війни спільно зі США.
Крім того, нещодавно американський генерал провів телефонні переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
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