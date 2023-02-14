Россия проиграла войну стратегически, оперативно и тактически, - генерал США

Сегодня, 14 февраля, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия проиграла войну, которую начала на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
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Напомним, по словам Милли, Украина разрабатывает план ведения войны совместно с США.
Кроме того, недавно американский генерал провел телефонные переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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